Kocaeli'de terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışma neticesinde, H.H. ve B.H. isimli yabancı uyruklu şüphelilerin, geçmiş dönemlerde terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.