Kocaeli'de terör operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.