İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de terör örgütü şüphelisi yakalandı

Kocaeli’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu A.C.E.V.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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