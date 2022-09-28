Kocaeli'de terör örgütü şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu A.C.E.V.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.