Kocaeli'de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine tam destek

Devlet desteği ile birlikte geçim kaynağı haline gelen tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği, Kocaeli'de de vatandaşlardan ilgi görüyor. KO-MEK de bu çerçevede gelen talepleri değerlendirerek geçtiğimiz yıl Yuvacık Kurs Merkezi'nde tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği branşı açarak, alana ilgili bireylere eğitim veriyor. 72 saatlik bir eğitimi kapsayan kursta ve haftanın iki günü ders veriliyor. Kursta bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları, bitkilerin özelliklerini, yetiştirilmesini, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgiler veriliyor.

Teorik bilgiler pratik eğitimle desteleniyor. Bu aşamada, tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler tanımlanarak, ekim, bakım ve hasat gibi uygulamalar sahada gösteriliyor. Bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusu da yine pratik uygulamada kursiyerlere aktarılıyor. Bu kapsamda Yuvacık Kurs Merkezinde eğitim gören kursiyerler, hafta sonunda gördükleri teorik eğitimi, Ormanya'da uygulama imkânı buldu. Kursiyerlere burada, bitkilerden çelik alma yöntemi gösterildi. Defne ve lavanta bitkilerinden alınan çeliklerin, bitkinin yeniden üretilmesine olanak sağladığı anlatılarak, bu sayede yeni bir fide satın alınmasına gerek kalmadığı vurgulandı.

Öte yandan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirmek için KO-MEK sertifikası adeta altın değerinde anlam taşıyor. Tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri almak için KO-MEK sertifikası önemli bir altlık oluşturuyor. Bu nedenle branşa Kocaeli'nin yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş gelerek eğitim alıyor. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, gıda, baharat, boya, ilaç, kozmetik ve parfüm olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde tarla ve bahçe tarımından park ve peyzaj düzenlemelerine kadar oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunuyor.