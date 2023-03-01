Kocaeli'de tonlarca sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir depoda yapılan aramada 10 ton sahte sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kuzey Mahallesi'nde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünü bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depo içerisinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 10 ton deterjan ile temizlik malzemesi ve ham maddesi, farklı markalara ait ambalajlar ve paketleme için kullanılan makineler ele geçirildi. Olaya ilişkin M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.