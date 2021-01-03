Kocaeli'de toplanan yardımlar savaşın çocuklarına tebessüm oldu

Kocaeli'de yardım faaliyetleri yürüten bir dernek, Suriye'nin İdlib kentine yaptıkları yardımlarla, savaşın çocuklarının yüzünü güldürdü.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilciliği ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Kocaeli'nin ilçelerinden toplanan gıda, kıyafet ve oyuncak gibi malzemelerden oluşan 4 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Yardım tırlarının Suriye'ye ulaşmasıyla birlikte ise, orada bulunan ihtiyaç sahipleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Yardımlara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Kendilerine gelen yeni kıyafetleri oyuncakları gören savaşın çocuklarının mutluluğu, yapılan yardımlarının değerini iki kat daha artırdı. Çocukların yeni kıyafetlerini üzerlerine giymesi ve oyuncaklarla oynarken yüzlerinde oluşan tebessüm görülmeye değerdi.

“Yardımları buradaki kardeşlerimize teker teker dağıtıyoruz”

Kocaeli'nin bütün ilçelerinden toplamış oldukları un, gıda kolisi, elbise, yakacak malzemeler, çocuklar için oyuncak ve çocukları sevindirecek farklı farklı şeylerin yer aldığı 4 tırdan oluşan yardımı Suriye'ye gönderdiklerini söyleyen Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, “Biz de Kocaeli'den işadamlarımızla birlikte, bu hayra destek olan abilerimiz, kardeşlerimizle birlikte Suriye'nin İdlib kentine geldik. Yardımları buradaki kardeşlerimize teker teker dağıtıyoruz. Üzerimizdeki emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Topladığımız yardımın başında olmak, birebir burada olup, ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak bizim için çok önemli bir nokta. Bir de bağış yapan insanları buraya getirip, bağışları bizzat kendilerinin dağıtmasını sağlıyoruz. Gerçekten bu konuda vakıf olarak çok ciddi hassasiyetimiz var” dedi.

“Mazlumun duası çok kıymetli”

İdlib'de her açıdan çok sıkıntılı bir durumun olduğunu kaydeden Çakır, “Çok ihtiyaç var, burada yapacak bir iş yok. Dolayısıyla insanların yardımıyla burada hayat devam ediyor. Tabii kış şartlarının da gelmesi biraz daha buradaki işi zorlaştırdı. Onun için buradaki ihtiyaçlar çok fazla. Mazlumun duası çok kıymetli, yetimin duası çok kıymetli. Bedduası da o derece tesirli. Biz de bakıyoruz ki İslam aleminde bu kadar sıkıntı varken, yakın komşumuz Suriye'de bu kadar sıkıntı varken, Filistin'de, Arakan'da, Yemen'de, bir çok ülkede bu kadar sıkıntı varken, Türkiye bunların arasında daha ferahta, daha fazla imkanlar içerisinde. Ülkemizin bu kadar ayakta dimdik durmasını sağlayan, hücumlara karşı ayakta durmasını sağlayan gerçekten bu yapılan yardımlar neticesinde alınan binlerce, milyonlarca dualar. Biz buna kaniyiz. Çünkü bunu burada birebir görüyoruz, insanların dualarını alıyoruz. Yaradan bütün bağışçılardan razı olsun. İnşallah bütün Kocaeli halkımızdan yardımların devamını bekliyoruz. Biz inşallah buraya her ay ciddi yardımlar getirip, dağıtmak istiyoruz” diye konuştu.