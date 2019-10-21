Kocaeli'de toplu taşıma sürücülerine sanal eğitim

Günde 65 bin yolcuyu taşıyan Büyükşehir toplu taşıma sürücülerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı simülasyon eğitimi veriyor. Türkiye'de sayılı kentlerde bulunan “Hareketli Otobüs Simülatörü” ile toplu taşıma sürücüleri her hava koşulunda sanal ortamda otobüs kullanıyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından 2013 yılından itibaren eğitimler veriliyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan sürücü personel, sürüş becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda sürücülerin donanımlı olarak araç trafiğine çıkmalarını sağlamak amacıyla birçok araç içi ve araç dışı kuralların test edildiği simülasyon eğitimine katılıyor.

Türkiye'de yalnızca 4 adet bulunan simülatör cihazından biri olan “Hareketli Otobüs Simülatörü” uygulamasında, toplu taşıma sürücüleri karlı, güneşli, yağmurlu ve sisli hava seçenekleri ile birlikte çok yoğun, yoğun, az yoğun trafik gibi farklı seçeneklerle sanal ortamda gerçekçiliği arttırılmış bir şekilde otobüs kullanıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen eğitimler ile toplu taşıma sürücüleri hız, frenleme, sinyal verme, duraktan yolcu alıp indirme ve yakıt tüketimi gibi birçok aşamayı tamamlıyor. Kocaeli'nin kent içi ulaşımda önemli güzergahların yer aldığı simülasyonda başarılı olan toplu taşıma sürücüleri, eğitim sonunda sertifika ve elektronik sürücü kartı almaya hak kazanıyor.