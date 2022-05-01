Kocaeli'de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Kocaeli'de Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Kocaelispor ve Trabzonspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğuyla neticelendi. Kocaelispor taraftarı, şehrin merkez noktalarında toplandı. Şampiyonluğu kutlamak için meydana gelen Trabzonsporlu taraftarlarla, Kocaelispor taraftarları arasında kısa süren arbede yaşandı. Polis ekipleri iki takım taraftarlarını güçlükle ayırdı. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Kocaelisporlu taraftarların meydandan uzaklaştırılmasıyla beraber olaylar yatıştı.