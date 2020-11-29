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Kocaeli'de trafik polisi korona virüse yenik düştü

Kocaeli’de trafik polisi olarak görev yapan 42 yaşındaki İdris Sarıkaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de trafik polisi olarak görev yapan 42 yaşındaki İdris Sarıkaya, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli trafik polisi İdris Sarıkaya korona virüse yakalanması sonrasında tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu İzmit'te bulunan Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Sarıkaya, sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesi sonucu kurtarılamayan Sarıkaya, hayatını kaybetti.

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