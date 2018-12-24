Kocaeli'de Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Geleneksel Güz Konseri katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SDKM'de düzenlenen Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Geleneksel Güz Konseri, musiki severlerle buluştu.

Şefliğini Murat Büyükkaya'nın yaptığı Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu geleneksel güz konserinde, türk sanat müziğinin en özel eserleri icra edildi. Konseri dinleyenler müzik ikliminde keyifli bir gezintiye çıktı. Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin icra edildiği konserde eserlere eşlik eden katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Konserin son eseri Erdinç Çelikkol'un “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel” oldu. Koro tarafından söylenen esere Erdinç Çelikkol şeflik yaptı.

1947 yılında kurulan, başkanlığını Hasan Vehbi Hopalı'nın yaptığı Kocaeli Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun 25 yıl şefliğini yapan Erdinç Çelikkol'a bu özel gecede ahde vefa örneği gösterilerek sahnede onurlandırıldı. Türk Sanat Müziğini Kocaelililere sevdirmiş, TRT'ye sanatçılar, şefler yetiştirmiş, Kocaeli halkının sevgi ve saygısını kazanarak her konserde salonların dolmasını sağlamış şef-bestekar Erdinç Çelikkol salonu dolduran Kocaelililer tarafından ayakta alkışlandı. İlerlemiş yaşına rağmen Bursa'da yaşayan Çelikkol bu özel konser programı için Kocaeli'ye geldi.