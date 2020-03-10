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Kocaeli'de ulaşım ağı 292 araca ulaştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292’ye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi ulaşım hizmeti almaları hedefiyle ulaşımda kullanılan araç sayısı 292'ye çıkarıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, seferlerine Pazartesi itibarıyla başladığı 4 yeni hat, 292 araçla kendi rekorunu kırdı. UlaşımPark, 5 No'lu kooperatifle ortak çalışacağı 23, 33, 82 ve 126 numaralı hatta vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor. 9 Mart Pazartesi itibariyle ulaşım hizmetine başlayan yeni hatları kullanan vatandaşlar 153 Çağrı Merkezine ve Ulaşımpark yolcu ilişkileri birimini arayarak araçların hızlı ve güvenli olmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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