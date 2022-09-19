İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de üniversite öğrencilerine müjde

İzmit Belediyesinin eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli projesi bugün başlıyor.


İzmit Belediyesi, Anne Eli projesini yeniden faaliyete geçirmeye başladı. Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren Anne Eli projesi, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda bulunan Ayazma Kültür Merkezinde bugün başlıyor.


Öğrenciler yarından itibaren hafta içi her gün 17.00 - 19.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

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