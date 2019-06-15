Kocaeli'de üniversite öğrencilerinin sınav heyecanı başladı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, saat 10.15 itibari ile başladı. Adaylar sınav öncesinde heyecan yaşarken, aileleri okul önünde dua edip kaldırımda oturarak sınavın bitmesini bekliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de sınav heyecanı yaşanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ilk oturumunda adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okula gelerek heyecanla sınavın başlamasını bekledi. Ailelerde sınava girecek olan adayları yalnız bırakmadı. Adayların bir kısmı ise sınava koşarak yetişebildi. 135 dakika sürecek olan sınav için okul kapıları saat 10.00 itibari ile kapandı. Okul bahçelerinin dışarısına çıkartılan aileler ise heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. Ailelerden kimi kapı önünde adayların sınavdan çıkmasını beklerken, kimi ise kaldırımda oturup dua etti.

"Sınava hazır olduğumu hissediyorum"

Sınav öncesi çok heyecanlı olduklarını söyleyen adaylar ise iyi bir sonuç beklediklerini ifade ettiler. Bu yıl 2. kez sınava giren adaylar ise geçen yıla göre daha az heyecanlı olduklarını kaydettiler. Sınava hazır olduğunu ifade eden aday Ömer Faruk Güldibi, "Sınava 2. kez giriyorum. Şimdi sınava gireceğiz, bekliyoruz. Çok heyecanlı değilim. Sınava hazır olduğumu hissediyorum. Geçen yıl ki sınavım iyiydi, bu sene daha iyi bir sonuç alabilmek için tekrar sınava giriyorum" dedi.

Valilik sessizlik için önlem aldı

Kocaeli Valiliği 2 gün boyunca sürecek olan sınav için kent genelinde çeşitli önlemler aldı. Alınan karara göre adayların gürültü kirliliği nedeni herhangi bir problem yaşanmaması nedeni ile kent genelinde klakson yasağı uygulanıyor. Dün akşam 19.00 itibari ile başlayan yasaklar kapsamında düğün ve asker uğurlaması konvoylarının geçişleri yasaklandı. Okulların çevrelerinde semt pazarlarının da kurulması yasaklanırken, motorize polis ekipleri okul çevrelerinde sürekli olarak devriye geziyor.