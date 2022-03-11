İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli'de üst geçitler ve yaya yolları açık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; kent genelinde yaya üstgeçitleri, otobüs durakları ve kaldırımlarda yayaların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında özellikle yayaların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların açık ve yayalar için güvenli kalmasını sağlıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.