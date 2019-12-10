Kocaeli'de üst geçitlerde buzlanmaya karşı özel yöntem

Kocaeli'de vatandaşların ulaşımında büyük öneme sahip olan yaya üst geçitlerindeki asansörler, periyodik olarak temizlenirken üst geçitlerin zeminleri solisyon ile buzlanmalara karşı korunuyor.

Yaya üst geçitleri ve bu üst geçitlerde bulunan asansörler normal vatandaşların yanı sıra, yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımı için büyük önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların daha temiz bir şekilde asansörleri kullanabilmesi amacıyla İzmit D-100 üzerindeki yaya köprülerinde bulunan asansörleri aralıksız temizliyor.

Kış aylarına girilmesi ve yağışların artması ile gece saatlerinde üst geçitlerde buzlanmalar meydana gelebilecek buzlanmalara karşı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, üst geçitlerde asansör temizliğinin yanı sıra buzlanmaların önlenmesi içinde çalışıyor. Ekipler vatandaşların üst geçitlerde yürüdükleri zemine sıvı solisyon döküyor. Dökülen madde ile zemindeki buzların çözülmesi sağlanırken 24 saat boyunca da buzlanmaların oluşmasının önüne geçiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan modern yaya üst geçitlerinde asansörler bulunuyor. Daha önce sadece engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına açık olan bu asansörler, artık tüm halkımızın 24 saat kullanımına açık. Toplu taşıma duraklarına üst geçitten geçerek ulaşmak isteyen vatandaşlar, asansör ve yürüyen merdivenleri kullanarak inip çıkabiliyor.