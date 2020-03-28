Kocaeli'de üstgeçitler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda halkın yoğun olarak kullandığı üst geçitler dezenfekte edilmeye başlandı. Korona virüse karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ortak kullanım alanları olan otobüsleri, durakları, taksileri, kamu kurumları gibi yerlerin yanına üstgeçitleri de dahil etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenli olarak üstgeçitleri dezenfekte etmeye başladı.