İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Gebze ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda 21,1 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 280 TL nakit para ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü yapılan işlemin ardından serbest bırakılırken A.R., M.O. ve F.Y. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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