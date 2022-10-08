Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik İzmit ve Gebze ilçesinde yapılan operasyonla 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 2'si serbest bırakılırken 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.