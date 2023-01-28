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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polise ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polise ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gölcük'te bir operasyonda 6,20 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından O.K., S.A. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

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