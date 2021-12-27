İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin adli makamlara sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda narkotik polis ekipleri tarafından Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 gram sentetik kannabinoid, 119 gram metamfetamin, 11 gram esrar, bin lira para, 1 adet tabanca, 3 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.