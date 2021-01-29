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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramada 2 şüphelinin yaşadığı evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramada 2 şüphelinin yaşadığı evde uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede sürdürülen çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan iki şüphelinin evinde arama yaptı. Arama neticesinde şüphelilerin evinde 1.43 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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