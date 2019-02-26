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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli’nde sokaklarda uyuşturucu sattığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 8 şahıstan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nde sokaklarda uyuşturucu sattığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 8 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından torbacı diye bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 72,4 gram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.


Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 7 şahsa işlem yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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