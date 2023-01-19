Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerince Gölcük ve Gebze'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Gebze ve Gölcük ilçelerinde 3 olayda toplam 9 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan çalışma neticesinde 11 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 13,15 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden 4'ü hakkında uyuşturucu madde satın almaktan işlem başlatıldı, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.