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Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha: 11 gözaltı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de “Torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de “Torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından dün Gebze, Kartepe, Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilen paralar ele geçirildi.


Polis merkezine götürülen şahıslardan 7'sine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, satıcı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından daha önce yapılan operasyonda ise 9 kişi gözaltına alınmış, 4'ü ise tutuklanmıştı.

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