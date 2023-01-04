Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta İzmit ve Gebze'de iki farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 117 gram sentetik kannabinoid, 18 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 35 TL para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen Ö.P., O.T., M.K. ve H.İ.O. isimli 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.