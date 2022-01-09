Kocaeli'de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi'nde yaşayan M.E. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığına ilişkin bilgi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 522 gram kubar esrar, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsülü ve fişek dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.