Kocaeli'de vatandaşlar cuma namazı için belirlenen alanlara akın etti

Kocaeli'de cuma namazı için belirlenen alanlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kıldı.

Kocaeli'de vatandaşlar uzun bir sıra aradan sonra cuma namazı için cami avlularını ve namaz için belirlenen alanları doldurdu. Vatandaşlar, belirlenen alanlarda yoğunluk oluşturdu. Camilerin avlusunda ve açık hava mekanlarında kılınan cuma namazı öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önlem için vatandaşlara 150 bin maske dağıttı. Kent genelinde 150 bin adet de tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.

İzmit ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kılınan namaz için vatandaşlar alana geldi. Daha önceden belediye ekipleri tarafından, sosyal mesafe kurallarının dikkate alınması için ayrılan şeritlerde saf tutan vatandaşlar cuma namazını kıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da alanda vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı.