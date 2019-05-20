Kocaeli'de vatandaşlar ‘Sakal-ı Şerif'i görebilmek için sıraya girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir camide ziyarete açılan Hz. Muhammed'in ‘Sakal-ı Şerif'ine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hz. Muhammed'in ‘Sakal-ı Şerif'i tarihi Pertev Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Camide muhafaza edilen ve sadece Ramazan ayının 15'inci gününde ikindi namazı sonrasında ziyarete açılan ‘Sakal-ı Şerif'i görebilmek için vatandaşlar uzun bir kuyruk oluşturdu. 86 yaşındaki yürüme engelli Rabia Akduman da ‘Sakal-ı Şerif'i görebilmek için tekerlekli sandalyesi ile camiye geldi. Çok duygulandığını ifade eden Akduman, daha önceki yıllarda gördüğü ‘Sakal-ı Şerif'i tekrar görebilmek için camiye geldiğini belirterek, “Bütün kullar burada Allah için toplanmış. Bütün kardeşlerimiz hürmetini göstermek için bugün buraya geldi. Ben daha önceki yıllarda da gördüm, yine görmek için geldim. Çünkü Müslümanlığa doyulmuyor. Görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah yavrularımız da görür. Hacca gitmek nasip olmadı. Onun için çok üzülüyorum” dedi.