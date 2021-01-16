Kocaeli'de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı

Kocaeli'de yarın ve pazartesi günü yağması beklenen yoğun kar nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın ve pazartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Aldığı tedbirler ile yaşanabilecek kar yağışındaki olumsuzluklara karşı mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), yoğun kar yağışı sonrasında don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın ve Pazartesi günleri Kocaeli genelinde oluşacak yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada, trafiğe çıkacak araçların kış lastiklerinin takılması, hususi araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, trafikteki araçların, emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolların mümkünse kullanmamaları ve oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil'i aramaları belirtildi.