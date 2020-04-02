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Kocaeli'de vatmanlar ve şoförler ateşlerini ölçtürmeden yola çıkamıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediye otobüsü sürücüleri ve vatmanların sefer öncesi ve sonrasında ateşleri ölçülüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş., korona virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alırken hem personelinin hem de toplum sağlığını riske atmamak için tüm personeline eldiven ve maske dağıtıyor. Ayrıca otobüs şoförleri ve vatmanların da sefer öncesi ve sonrası ateşlerini ölçerek güvenli bir sürüş yapılmasını sağlıyor.


Ulaşımpark, otobüs şoförlerinin ve araçlarında taşıdığı yolcuların güvenli


Kocaeli'nin simgesi haline gelen Akçaray'ı kontrol eden vatmanların da güvenli sürüş amacıyla sefer öncesi ve sonrası ateşleri ölçülerek ilgili amirliği tarafından gün gün not ediliyor. Turlarına başlamadan önce alınan ateş tur bitiminde tekrarlanarak vatmanların oluşabilecek sağlık problemleri anlık kontrol ediliyor.

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