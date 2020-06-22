Kocaeli'de vektörle mücadele 24 saate çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aniden bastıran sağanak yağışlar sonrası sulak alanlarda sivrisinekle mücadele için ilaçlamalarını yoğunlaştırdı. Yağışlar ile üreme alanlarının yüzde 200 arttığı Kocaeli'de, sivrisinek gibi vektörlere karşı 7/24 ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için 12 ilçede çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üstünde yaşanan yağış sonrası ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftadan bu yana devam eden sağanak yağışların ardından Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele ekipleri yağmur sularının biriktiği hem kırsal hem de merkezi noktalarda sivrisineklerin oluşmaması için 24 saat ara vermeden ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları 12 ilçede 120 kişinin yer aldığı 39 ekip tarafından yapılıyor. Yapılan çalışmada ekipler yağmur sonrası oluşan su birikintileri başta olmak üzere dere yatakları, sulak alanlar başta olmak üzere sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması yapıldı.

İlaçlamaların yanı sıra ekipler, sivrisinek üremesinin engellenmesi için özellikle yağış sonrası vatandaşların kendi bahçesinde bulunan saksı altlarının, bidon, kova ve teneke gibi kapların dökülmesi gerektiği belirtti. Ayrıca ekipler, yaz aylarında sokak hayvanları için bırakılan kaplardaki suların sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.