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Kocaeli'de yağış sonrası caddeler böyle dereye döndü

Kocaeli’de dün yaşanan dolu ve sağanak yağıştan etkilenen Dilovası’nda yağış sırasında ana caddenin dereye dönmesi amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kocaeli'de dün yaşanan dolu ve sağanak yağıştan etkilenen Dilovası'nda yağış sırasında ana caddenin dereye dönmesi amatör kamera tarafından görüntülendi.


Kocaeli'de dün yaşanan dolu ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bir çok yerinde ağaçların devrildiği ve su baskınlarına neden olan yağış, Dilovası'nda da su baskınlarına neden oldu. Yağış sırasında Dilovası'nın en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi ise yağmur suları ile dereye dönüştü.


Yağmurun başlaması ve İstiklal Caddesi'ni sular altına bırakması ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yağış ile başlayan rüzgarda insanların koşuşturmaları, araçlarını korumaya çalışmaları görünüyor. Görüntülerin devamında ise şiddetini arttıran yağmur ile İstiklal Caddesi adeta dereye dönüşüyor. Yağmur sularının baskın yaptığı caddede araçlar kontrollü ilerlerken, cadde üzerindeki esnaflar ise su baskınına karşı önlem alıyor.

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