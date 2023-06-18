Kocaeli'de yağmur caddeleri göle çevirdi

Kocaeli'de şiddetli sağanakta adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf da dükkanlarına dolan suları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak uyarılarının ardından Kocaeli'nin çeşitli noktaları yağmurdan olumsuz etkilendi. İzmit Bekirdere'de bulunan cadde ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşan tramvay yolu adeta göle döndü. Vatandaşlar bazı noktalardan araçlarıyla geçmekte güçlük yaşarken, sel ve su baskınları vatandaşlara güçlük yaşattı. Su basan bölgelere belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle dönen yolları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.