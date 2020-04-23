Kocaeli'de yapılacak sahra hastanesi alanı bakanlığa devredildi

Kocaeli'de korona virüsle mücadele kapsamında 250 yataklı yoğun bakım ünitesinin yapılacağı sahra hastanesi alanı Sağlık Bakanlığına devredildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı ilk olağanüstü meclis toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. Halk otobüslerine 17 milyon 600 bin TL destek verilmesi, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki alanın Sağlık Bakanlığına ve Şehir Hastanesine yapılacak olan tramvay yolunun Ulaştırma Bakanlığına devri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve Sağlık Bakanlığına devredilen 40 dönümlük alan ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Pandemi nedeniyle buraya 250 yataklı bir yoğun bakım ünitesi yapılacak. Burada solunum cihazlı bir yoğun bakım ünitesi yapılacak” dedi.

Mecliste il genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerine 17 milyon 600 bin lira destek verilmesi ve Derince Eğitim ve Araştırama Hastanesi önünde eski Askeri Hastanenin 40 dönümlük arazisinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi dahil 5 gündem maddesi ilgili komisyonlara gönderildi. Şehir Hastanesine gidecek olan tramvay hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi için de Başkan Tahir Büyükakın'a yetki verildi. Protokol ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu projenin bakanlığa devri ile birlikte 300 milyon lira şehirde kalacak. Bu şehrin kaynaklarının şehirde kalması açısından önemli çalışmalar. Protokol için yetki almamız gerekiyor. Pandemi sürecinde birçok alanda protokole imza attık. Protokol yapmak için meclis yetkisi gerekiyor. Bu nedenle protokol için yetki verilmesi gerekiyor” dedi.

Meclis toplantısında ayrıca Ulaşım Daire ve Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığına 175 milyon lira aktarılması, kirada olan taşınmazların 3 ay kiralarının ertelenmesi de karara bağlandı.