Kocaeli'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de internet üzerinden yasa dışı bahis yaptırdıkları iddia edilen 7 şüpheli, bahisten elde ettikleri paraları ATM'den çekerken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda bahisten elde edilen 60 bin TL paraya da el konuldu.

Kocaeli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaşan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla Mücadele Şube ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonrasında yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda M.Ö., M.D., B.G., F.A., A.T., F.D. ve R.Y. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bahisten kazandıkları paraları çekerken yakalandılar

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan ve bahisten elde edildiği düşünülen 60 bin TL'ye ise el konuldu. Operasyonda 7 kişiden 3'ü ise bahisten elde ettikleri geliri ATM'den çekerken polis yakalandığı öğrenildi.

Kare kod ile para gönderenlere bahis oynattılar

Şüphelilerin yapılan incelemelerinde yasa dışı bahis oynamak isteyenlerle sohbet programları üzerinden iletişime geçtikleri, kare kod ile para gönderen şahıslara ise yasa dışı siteler üzerinden bahis oynama hakkı verdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin Kocaeli Adliyesine sevk edildi.