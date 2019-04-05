Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında Kocaeli'de yaşayan Mardinli kadınlara, kadın sağlığı eğitimi verildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında; 20 yaşından itibaren tüm kadınlara, meme kanserinin erken tanısında kendi kendine meme muayenesini yapmasını öğretmek ve her ay uygulanması sağlamak, Aile Sağlığı Merkezleri ile KETEM'lerde ücretsiz uygulanan meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri tarama hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak, kadın üreme sağlığı, menopoz, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemini anlatmak hedefleniyor. Aynı zamanda fiziksel aktivite, obezite ve diyabetten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda kadınlar bilinçlendiriliyor; organ bağışının toplum için önemini, kadınları şiddete uğradığında ya da uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile bilgilendirmeler yapılıyor.

Hülya Aksoy tarafından 23 Ekim 2017 tarihi itibariyle ilimizde başlatılan ve bu güne kadar il genelinde 15- 69 yaş arası 376 bin 641 kadınımıza ulaşılarak proje ile ilgili verilen eğitimin yüzde 100'e ulaşana kadar devam etmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Hülya Aksoy'un yanı sıra, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Gani Gülünce ve Kocaeli Körfez Mardinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın üyeleri katıldı.

“1-7 Nisan Kanser Haftası” farkındalık çalışmaları kapsamında Mardinli kadınlarla bir araya gelen Sayın Hülya Aksoy, yapmış olduğu konuşmasında, “23 Ekim 2017 tarihi itibariyle İlimizde kadın sağlığı projesi başlattık ve hızla çalışmalarımız devam ediyor. Bugün projemizi sizlerle paylaşma amacıyla buradayız. Bu anlamda burada dinlediklerinizi etrafınızda bilmeyen kadınlarımız varsa onlarla da paylaşırsanız projemize katkı sağlamış ve destek vermiş olursunuz. Bu yönüyle sizlerden böyle bir desteği de bekliyoruz. Derneğimize bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin” dedi.

Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci SOBİ tarafından kadınlarımıza, meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6284 Sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında eğitim verildi, kendi kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi yapıldı ve bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.