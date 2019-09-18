Kocaeli'de yaşlı adamın taşladığı köpek bakım evine alındı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı bir adam tarafından taşlanan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı bir adamın tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile yerde yatan köpeği taşladığı anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki görmüştü. Yaşlı adam ile köpeğe bakan gençlerin davalık olduğu olay sonrasında harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, köpeği bularak Kandıra ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Merkezde tedavi altına alınan köpek sahiplenilmeyi bekliyor.

Genel sağlık durumu iyi

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda köpek, ekipler tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkeze getirildikten sonra hemen sağlık kontrollerine başlanan köpeğin sırtında yara olduğu tespit edildi. Deri altındaki yaranın tedavisi için ilaç tedavisi yapıldı. Röntgeni ve radyo grafik muayenesi yapılan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Sırtında yara tespit edildi

Köpeğin tedavisi ile ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, “Kocaeli Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezimize, Körfez ilçesinden sırtına taş atılmış bir köpek getirildi. Bu hayvanımızın öncelikle röntgenini çektik ve radyo grafik muayenesini yaptık. Sırtında bir yara tespit ettik. Ekiplerimiz genel muayenesini ve gerekli tedavisini yapıyor. Hayvanımız şuan gayet iyi ve sağlıklı bir durumda, sadece bir yara tespit edildi. Gerekli müdahalesi yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Güvenli bir aileye sahiplendirilecek

Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan 2 yaşındaki fino cinsi köpeğin aşıları yapıldı. Merkezde bakımları süren köpek, tedavileri bittikten ve tamamen iyileştikten sonra güvenilir bir aileye verilecek.