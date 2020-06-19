Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Ordu Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'ye gelerek buradaki görevine başladı. Vali Seddar Yavuz için, Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. İlk olarak tören mangasını selamlayan Vali Yavuz, daha sonra kendisini karşılayan protokol üyelerini korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadan selamlayarak kendileriyle bir süre sohbet etti. Protokol üyeleriyle birlikte Valilik binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yavuz, daha sonra beraberindekilerle birlikte makamına geçti.

Göreve başlamasını değerlendiren Vali Yavuz, “Öncelikle Marmara'nın ve Türkiye'nin gururu, sanayimizin merkezi Kocaeli'ne gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu şehirde ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde ortaya koymak suretiyle, şehrimizin zaten var olan potansiyelini birlikte daha iyi noktalara ulaştırmak için gayret ve çabanın içinde olacağız” dedi.

Vak'a sayılarının arttığı Kocaeli'de yapılacak çalışmalara değinen Vali Yavuz, “Burada da ilk baktığım bu pandemi ile ilgili yapılanlar ve sorduğumda, bilgileri aldım. En yakın zamanda da sağlık kuruluşlarımızla bir araya geleceğim. Onlara da hazırlık yapmalarını söyledim. Tekrar gözden geçireceğiz. Burada zaten çok iyi tedbir alındığını biliyorum. Ona ilaveten son gelişmelerle birlikte neler yapabiliriz, neler yapmalıyız, bunu tüm aktörlerle bir araya gelerek, pandemi kurulu özellikle, bir araya gelerek alınmasın gereken ilave bir tedbir varsa da bunları sonuna kadar alacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından Vali Yavuz, protokol üyeleri ve müdürlerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.