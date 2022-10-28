Kocaeli'de yerel kültür canlandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları etkinliği, bu kez Kocaeli Yerel Kültür Platformu üyelerini ağırladı. 13 yerel derneğin bir araya geldiği programda Yerel Kültür Müzesi'nin durumu da görüşüldü.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Kocaeli farklı kültürleri bir arada barındıran renkli bir kent. Ancak bu farklılıklar içerisinde kendi öz kültürünü, yerel kültürünü tanıtma amacında olan sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yerel kültürle ilgili devam eden birkaç projemiz var. Bunların başında da bir yerel kültür müzesi yapmak geliyor. Portakal Hafız Konağı, müze olarak tanımlandı. Burada Kocaeli'nin yerel kültürü sergilenerek muhafaza edilecek ve gelecek nesillere aktarılacak. Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkması için gösterilen çabalara gereken desteği vermeye her zaman hazırız" dedi.

Katılımcılar

Maide Restoran'da düzenlenen programa, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Daire Başkanları Raşit Fidan ve Sabahattin Yamak, Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Portakal Çeliköz, Yerel Kültür Platformu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.