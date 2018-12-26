Kocaeli'de yeşil alanları denetimli serbestlik yükümlüleri düzenleyecek

Kocaeli'de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin topluma kazandırılması adına imzalanan protokol kapsamında her gün 40 yükümlü, park ve yeşil alanlarda çevre temizliği, ağaç dikimi ve bakımı işlerinde görev alacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin yeşil alanların arttırılması, korunması, temiz kalınmasına katkı sağlanması, ağaç dikimi ve bakımı ile çevre temizliği konusunda farkındalıklarının arttırılması, yasalara ve toplumsal kurallara saygılı bireyler olması ve infaz koşullarının iyileştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” adı altında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek olan proje ile sabah saat 8.00-12.30 arasında 20, öğleden sonra 13.00-7.30 arasında 20 yükümlü olmak üzere günde toplam 40 yükümlü çalıştırılacak.

1 yıl sürecek protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında olan ağaç dikimi ve bakımı, çevre temizliğinde görev alan yükümlülere herhangi bir ücret verilmezken, ulaşımları, iş kıyafetleri, kişisel koruyucu donanımları temin edilecek. Yükümlülerin kamuya yararlı olmalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen projenin imzaları atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı arasında gerçekleştirilen projenin protokolünün imzası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz tarafından atıldı. İzmit'te bulunan bir restoranda gerçekleşen imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın yanı sıra, Kocaeli Baro Başkanı Avkat Bahar Gültekin Candemir ve çok sayıda yetkili katıldı.

Gerçekleşen törende konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, proje hakkında bilgiler aktararak, “Biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce bu yıl yükümlülerimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin emrine vererek orada ağaçlandırma, park ve bahçelerin bakımı ve çiçek dikilmesi gibi farklı hizmetlerde değerlendirilmesinin sağlanması hedefleniyor. Büyükşehirimiz ile bunun iyi bir faaliyet alanı oluşturacağını düşündük ve iki kurumun mutabakatı ile bu proje hazırlandı. 1 yıl süreyle sabah 20, öğleden sonra da 20 hükümlümüz park ve bahçelerde çalışacaklar. Yükümlülerin ulaşım ve donanım ihtiyaçları Büyükşehir tarafından sağlanacak. Herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Zaten yükümlülüklerinin karşılığı için projeyi hayata geçirdik” dedi.

Daha sonra konuşan Bayram ise, “Bu projeye ortak olmaktan dolayı son derece memnunuz. Sorunun hallolması nedeni ile yapmış olduğumuz bu proje hayırlı olsun. Katılımından dolayı herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıhabib Korkmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından protokol imzalandı.