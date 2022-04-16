Kocaeli'de yetimler günü iftarına yüzlerce kişi katılım gösterdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yetimler gününde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlen iftar programına yüzlerce kişi katılım gösterdi.

Yetimler günü olarak kabul edilen Ramazan ayının 15'inci gününde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar yemeği düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen iftar programına yüzlerce kişi katıldı. Düzenlenen iftar programında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı. Programa katılan Yavuz ve Büyükakın, iftar yemeği için gelen ailelerle selamlaştı.

Kocaeli'nin sosyal bir şehir olduğu ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Siz değerli kardeşlerimizin her türlü sorununu çözmek ve yanınızda olmak bizim en önemli görevlerimizden. Bu çalışmaları sürdürmeye de devam ediyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Kocaeli en şanslı şehirlerden biri. Özellikle sosyal politika alanında, hem büyükşehirimizin hem ilçe belediyelerimizin hem de valiliğimizin tüm çalışmaları özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerini kucaklayabilecek durumda. Daha iyilerini gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

“Kocaeli çok şanslı bir şehir”

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ise, “İyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin yayılması için mücadele veren tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Gerek valilikteki, gerek Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah hepimize beraber nice bayramlar görmeyi, daha güzel, mutlu ve huzurlu bir dünyayı nasip etsin” dedi.