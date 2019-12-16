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Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.



Kocaeli'de deniz ulaşımı sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde Kocaeli merkezi ve İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle İzmit, Derince, Körfez ve Gölcük ilçeleri arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yoğun sise bağlı düşük görüş nedeniyle Hereke - Karamürsel hariç tüm deniz seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

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