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Kocaeli'de yoğun sis

Kocaeli’de etkili olan yoğun sis D100 Karayolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de etkili olan yoğun sis D100 Karayolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Sis nedeniyle Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Derince, Kartepe ilçelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. D100 karayolu ve D130 karayolunda yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi azalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

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