İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de yoğun yağmur ve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında yaşanan su baskınları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında yaşanan su baskınları nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM otoyolu ve D-100 karayolunda su birikintileri nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşurken, sel sularının bastığı yollarda araçlarının üzerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.


Kocaeli'yi yoğun sağanak ve dolu yağışı etkisi altına aldı. Öğle saatlerinde Çayırova, Gebze ve Darıca bölgesinde başlayan yoğun sağanak yağış, daha sonra Dilovası ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağış sonrasında Dilovası ilçesinde yol ve caddelerde su baskınları meydana geldi. Adeta göle dönen yolda araçları ile ilerleyemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı. Yağışla birlikte etkili olan güçlü rüzgar nedeni ile Orhangazi Mahallesi 239 Sokak'ta bir ağaç tek katlı bir evin üzerine devrildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evin çatı kısmında hasar oluştu.



Sağanak yağış D-100 ve TEM otoyolunda trafiği felç etti


Yağış daha sonra Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde de etkili oldu. Yağış nedeni ile TEM otoyolu ve D-100 karayolunda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeni ile D-100 ve TEM otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yağış, birçok iş yeri ve birçok evde su baskınlarına neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri su baskınlarına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.