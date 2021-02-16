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Kocaeli'de yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışında yolların kapanmamasına ve yollarda oluşacak olası buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.


Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun kar yağışında kentin tüm ilçe, köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Tüm ilçelerde ve köy yollarında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, gece ve gündüz iki ekip olarak 24 saat çalışma yapıyor.

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