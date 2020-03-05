Kocaeli'de yol kenarlarına yüzlerce fidan dikildi

Şehir genelinde birçok ulaşım projesini vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeler üzerinde çevre düzenlemesi yaparak yeşillendiriyor. Bu kapsamda Gölcük D-130 Karayolu üzerinde bulunan Yüzbaşılar Kavşağının giriş -çıkış ve yan yol kenarlarında, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Kaldırım kenarındaki beton duvarların arka kısımlarında taş ve dikenliklerin de temizlendiği çalışmalarda alana toprak serilerek 51 adet goldrider ile 20 adet süs elması fidanı dikildi.

Çalışmalar kapsamında Körfez otoban yolu İzmit yönünün, Hacı Osman Mahallesi kısmında kalan yol kenarında kuruyarak eksilen ağaçların yerine, 800 adet Toros fidanı dikildi.