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Kocaeli'de yol kenarlarındaki boş alanlar ağaçlandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarlarında bulunan boş arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, orman alanları dışında sosyal amaçlı olarak okul, cami, hastane bahçelerini de ağaçlandırırken bunlara ek olarak yol kenarlarındaki boş arazilere de fidan dikip yeşil kuşak oluşturuyor. Son olarak Karamürsel Cezaevi yolu ve D-130 yolu kenarlarında boş alanları ağaçlandıran 8 personelden oluşan Büyükşehir ekibi, birçok farklı türde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Karamürsel Cezaevi yoluna Ihlamur, D-130 yolu kenarlarına ise goldraider, süseri, çınar ve süs elması dikti.

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