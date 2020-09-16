Kocaeli'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürürken, Başiskele Sanayi Köprülü Kavşağı'nda çevre düzenleme çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilçelerinde trafik yoğunluğunu azaltmak için ürettiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın özellikle üzerinde durduğu ulaşım projeleri, hızlı bir şekilde sonlandırılıyor. Darıca'nın ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Cengiz Topel Caddesi'nde de yol yapım çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bölge trafiğini rahatlatacak olan Cengiz Topel'de çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 320 metre uzunluğunda bin metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 2 bin 50 metreküp kazı çalışması yapılan projede kazı regraj çalışmaları halen devam ediyor. Elektrik ve yağmursuyu hattı yapımı da devam eden projede, caddenin yol genişletme ve taş duvar imalatı tamamlandı. 24 metre genişliğe çıkarılacak projede 2 gidiş, 2 dönüş ve 1 parklanma şeridi bulunuyor. Yol üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 bin 200 ton pmt, 6 bin 400 ton asfalt, 5 bin metrekare parke ve 4 bin metre bordur kullanılacak.

Öte yandan, Başiskele ilçesi Kullar semtinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapıldı. Çevre düzenlemesi kapsamında köprülü kavşak, rengarenk yongalarla bezendi. Çevre düzenlemesinin tamamlandığı köprülü kavşaktaki çalışmalar 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştirildi. Çalışma dahilinde kavşağa canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanıldı. Alana 82 adet akuba, 132 adet tenax, 85 adet şimşir, 117 adet pitosporum, 69 adet taflan, 61 adet açelya, 16 adet ortanca, 288 adet ve ateş dikeni dikildi. Ayrıca 52 metre tel çit imalatı ve alanın her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu.