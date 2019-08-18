Kocaeli'de yolu kaplayan köpüğün ardından kaçak deterjan imalatı çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yağmur yağışı sonrasında yolun köpürmesinin nedenini araştıran polis ekipleri, olayın nedeninin bölgede üretilen kaçak temizlik malzemesinden kaynaklandığını değerlendirerek harekete geçti. Olay sonrasında kaçak temizlik maddesi üreten bir iş yerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında yolda bir anda köpük oluşmaya başladı. Yağmurun etkisini arttırması ile yolun yaklaşık 2 kilometrelik kesimi köpükle kaplandı. Köpükler, caddenin yan tarafında bulunan D-130 Karayolu'na da sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri ise köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sırasında köpüğün yol kenarında bulunan bir maddeden yayıldığını tespit etti. Ekipler incelediği maddenin temizlik maddesi olduğunu tespit etti.

Yol belediye ekipleri tarafından temizlenirken, polis ekipleri yola dökülen deterjanın kim tarafından döküldüğünün tespit edilmesi için inceleme başlattı. Bölgede kaçak deterjan üretimin yapıldığını da değerlendiren ekipler, çalışmalarını derinleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde sahte ilçede deterjan üretimi yapan bir iş yeri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından dün belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.B., Y.M. ve T.K. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı markalara ait çok sayıda temizlik maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.