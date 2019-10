Kocaeli'de Yüksek Sadakat rüzgarı esti

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'nin ilk gününde Yüksek Sadakat sevenleri ile buluştu.

Türkiye'nin sevilen rock gruplarından Yüksek Sadakat, Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'nin ilk gününde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Konserde gördükleri yoğun ilgiye teşekkür eden Yüksek Sadakat Grubu üyeleri, Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Sanatçılara çiçek takdim eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bir etkinliği azimle, kararlılıkla, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe olan inancınızla her şartta ve her koşulda her zaman beraberce sürdürüyoruz. Kocaeli halkı olarak bir bütünüz, tek yüreğiz. Çünkü hepimizin içinde aynı Kocaeli sevgisi, aşkı var. Kocaeli demek mutlu şehir demektir” dedi.

Kocaeli'nin spor, kültür ve sanatın, tarihin güzelliğini yaşayan bir kent olduğunu vurgulayan Çakmak, “Kocaeli demek Türkiye demektir, dünya demektir. Bu birlik ve beraberliğimizle tüm Türkiye'ye örnek olduğumuz inancındayım. Barışı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatma fırsatını bulduğumuz festivallerimizin daha nice yıllar, bizi birbirimize bağlamaya devam etmesini temenni ediyor, sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Festivalin ikinci günü Ceza, üçüncü günü İlyas Yalçıntaş ve son gün ise Mahzar-Fuat-Özkan hayranlarıyla buluşacak.